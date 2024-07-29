Египтянин выиграл чемпионат мира по огуречному хрусту в Кировской области
Египтянин Ахмед Салах стал победителем чемпионата мира по огуречному хрусту, который прошёл в Кировской области. Об этом сообщает RT.
Соревнование провели на фестивале «Истобенский огурец» в кировском селе Истобенск. Участие в турнире приняли представители 13 стран, в том числе Бангладеша, Танзании, Йемена, Индии, Китая и Сирии.
Громкость хруста победителя составила 70,9 децибела. В качестве приза Салаху вручили дизайнерскую коллекционную тарелку с символикой «Истобенского огурца».
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