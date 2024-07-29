Египтянин выиграл чемпионат мира по огуречному хрусту в Кировской области

Соревнование провели на фестивале «Истобенский огурец» в кировском селе Истобенск. Участие в турнире приняли представители 13 стран, в том числе Бангладеша, Танзании, Йемена, Индии, Китая и Сирии.

Громкость хруста победителя составила 70,9 децибела. В качестве приза Салаху вручили дизайнерскую коллекционную тарелку с символикой «Истобенского огурца».

Ранее в Росстате заявили, что в России впервые с середины апреля 2024 года подешевел картофель. Также снизились цены на свёклу, морковь, огурцы, репчатый лук и бананы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

