Фестиваль «Вкусы России» на ВДНХ посетили более миллиона человек

На ярмарке покупали мурманского вяленого ерша, сорочинские колбасы, камчатский папоротник, алтайский сыр, башкирский мед и варенье из суздальского огурца. В ресторанном дворике можно было познакомиться с караимскими пирожками из Крыма, балкарскими блинами (хычинами), мурманским десертом «Морошковые облака».

На фестивале прошли мастер-классы по ткачеству и созданию кожаной мозаики, а для детей - занятия в школе начинающего фермера.

С 18 по 21 июля в Москве после пятилетнего перерыва состоится фестиваль циркового искусства «Идол».







