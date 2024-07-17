Фестиваль «Вкусы России» на ВДНХ посетили более миллиона человек
Более миллиона человек посетили гастрономический фестиваль «Вкусы России», прошедший на ВДНХ с 6 по 14 июля. В его рамках были организованы сотни кулинарных, ремесленных и творческих мастер-классов.
Фестиваль объединил производителей из десятков регионов страны. За девять дней гости приобрели больше 50 тонн различных продуктов, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
На ярмарке покупали мурманского вяленого ерша, сорочинские колбасы, камчатский папоротник, алтайский сыр, башкирский мед и варенье из суздальского огурца. В ресторанном дворике можно было познакомиться с караимскими пирожками из Крыма, балкарскими блинами (хычинами), мурманским десертом «Морошковые облака».
На фестивале прошли мастер-классы по ткачеству и созданию кожаной мозаики, а для детей - занятия в школе начинающего фермера.
С 18 по 21 июля в Москве после пятилетнего перерыва состоится фестиваль циркового искусства «Идол».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru