Фестиваль «Вкусы России» на ВДНХ посетили более миллиона человек

Более миллиона человек посетили гастрономический фестиваль «Вкусы России», прошедший на ВДНХ с 6 по 14 июля. В его рамках были организованы сотни кулинарных, ремесленных и творческих мастер-классов.

Фестиваль объединил производителей из десятков регионов страны. За девять дней гости приобрели больше 50 тонн различных продуктов, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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На ярмарке покупали мурманского вяленого ерша, сорочинские колбасы, камчатский папоротник, алтайский сыр, башкирский мед и варенье из суздальского огурца. В ресторанном дворике можно было познакомиться с караимскими пирожками из Крыма, балкарскими блинами (хычинами), мурманским десертом «Морошковые облака».

На фестивале прошли мастер-классы по ткачеству и созданию кожаной мозаики, а для детей - занятия в школе начинающего фермера.

С 18 по 21 июля в Москве после пятилетнего перерыва состоится фестиваль циркового искусства «Идол».



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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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