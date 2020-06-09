Ефремову вызвали скорую перед допросом о смертельном ДТП

Актеру Михаилу Ефремову, по вине которого накануне произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы, вызывали скорую помощь в квартиру. В момент аварии, в результате которой погиб человек, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно РЕН ТВ, 56-летний Ефремов почувствовал себя плохо перед повторным допросом об обстоятельствах смертельного ДТП. По горячим следам допрос ничего не дал, поскольку артист был сильно нетрезв.

Погибший водитель микрофургона, в который врезался внедорожник Ефрамова, умер сегодня утром в больнице от многочисленных травм. Он житель Рязани, а в Москве развозил морепродукты, работая вахтовым методом. Как сообщает РИА ФАН, у погибшего осталась пожилая 80-летняя мать. Она пока не знает о смерти сына, родственники и знакомые боятся ей сказать.