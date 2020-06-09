Ефремову вызвали скорую перед допросом о смертельном ДТП
Актеру Михаилу Ефремову, по вине которого накануне произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы, вызывали скорую помощь в квартиру. В момент аварии, в результате которой погиб человек, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как стало известно РЕН ТВ, 56-летний Ефремов почувствовал себя плохо перед повторным допросом об обстоятельствах смертельного ДТП. По горячим следам допрос ничего не дал, поскольку артист был сильно нетрезв.
Погибший водитель микрофургона, в который врезался внедорожник Ефрамова, умер сегодня утром в больнице от многочисленных травм. Он житель Рязани, а в Москве развозил морепродукты, работая вахтовым методом. Как сообщает РИА ФАН, у погибшего осталась пожилая 80-летняя мать. Она пока не знает о смерти сына, родственники и знакомые боятся ей сказать.
Женщина проживает в одном из сёл Рязанской области, страдает хроническими заболеваниями. Она имеет звание Заслуженного агронома СССР и награждена орденом Ленина. Есть неподтверждённая информация, что она могла состоять в родственных отношениях с умершим в марте бывшим председателем Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым.
Между тем, эксперты предложили, как могут развиваться события после ДТП с Михаилом Ефремовым. Бывший оперуполномоченный уголовного розыска Игорь Гришаков не исключает, что есть возможность избежать полной ответственности, сообщают argumenti.ru. По его словам, это возможно, если автотехническая экспертиза, например, установит, что у автомобиля было пробито колесо, из-за чего он потерял управление.
В свою очередь адвокат Оксана Михалкина отмечает, что перспективы у актера «неважные». «Ему необходимо просить прощение, возмещать вред родственникам погибшего. Они, по оценке юриста, должны требовать не мене 5 миллионов рублей. Согласно статье, по которой будет обвиняться Ефремов, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
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