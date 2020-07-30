Ефремова снова везут в суд
Сотрудники ФСИН забрали актёра Михаила Ефремова, который сейчас находится под домашним арестом, чтобы доставить его в Пресненский суд Москвы. Там должны состояться предварительные слушания по делу о смертельном ДТП с участием артиста.
Заседание должно было состояться 29 июля, однако судья отложила его из-за неявки адвокатов Ефремова. Юристы заявили, что не могут присутствовать из-за за занятости в других процессах.
Ефремов проигнорировал вопросы журналистов. Также стало известно, что он отказался давать показания и не признал вину, что зафиксировано в материалах уголовного дела.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня, выехал на полосу встречного движения на Садовом кольце в Москве и врезался в фургон, водитель которого скончался от полученных травм. Актёр был в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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