Ефремова снова везут в суд

Заседание должно было состояться 29 июля, однако судья отложила его из-за неявки адвокатов Ефремова. Юристы заявили, что не могут присутствовать из-за за занятости в других процессах.

Ефремов проигнорировал вопросы журналистов. Также стало известно, что он отказался давать показания и не признал вину, что зафиксировано в материалах уголовного дела.

По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня, выехал на полосу встречного движения на Садовом кольце в Москве и врезался в фургон, водитель которого скончался от полученных травм. Актёр был в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

