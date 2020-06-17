Ефремова снова увезли на допрос

Домработница актёра Ева Моисеева рассказала журналистам, что Ефремов сильно переживает из-за смертельного ДТП, почти не ест и пьёт только воду, передаёт РЕН ТВ. По её словам, Ефремов находится в депрессивном состоянии и часто вызывает скорую.

Ефремов вечером 8 июня на джипе выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров, от полученных травм скончался в больнице. В крови Ефремова обнаружили алкоголь и наркотики. До 9 августа он будет находиться под домашним арестом.

