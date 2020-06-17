Ефремова снова увезли на допрос
Актёр Михаил Ефремов отправился на повторный допрос. От двери квартиры до машины ФСИН его сопровождали журналисты с камерами и микрофонами. Как сообщает телеканал «360», артист проигнорировал все вопросы представителей СМИ, в том числе о самочувствии и о возможности условного срока. Он сказал лишь, что не может говорить из-за подписки о неразглашении.
Домработница актёра Ева Моисеева рассказала журналистам, что Ефремов сильно переживает из-за смертельного ДТП, почти не ест и пьёт только воду, передаёт РЕН ТВ. По её словам, Ефремов находится в депрессивном состоянии и часто вызывает скорую.
Ефремов вечером 8 июня на джипе выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров, от полученных травм скончался в больнице. В крови Ефремова обнаружили алкоголь и наркотики. До 9 августа он будет находиться под домашним арестом.
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