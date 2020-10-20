Ефремова доставили в Мосгорсуд

Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии за смертельное ДТП доставили в Мосгорсуд. Актер примет участие в заседании по апелляционной жалобе на приговор, пишет ТАСС.

Отметим, Мосгорсуд сделал исключение и допустил в здание представителей СМИ для освещения рассмотрения жалобы на приговор. Ранее Мосгорсуд из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ограничил посещение судов для прессы, отмечает RT.