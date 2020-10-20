Ефремова доставили в Мосгорсуд
Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии за смертельное ДТП доставили в Мосгорсуд. Актер примет участие в заседании по апелляционной жалобе на приговор, пишет ТАСС.
Отметим, Мосгорсуд сделал исключение и допустил в здание представителей СМИ для освещения рассмотрения жалобы на приговор. Ранее Мосгорсуд из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ограничил посещение судов для прессы, отмечает RT.
Ранее во вторник, 20 октября, стало известно, что прокуратура Москвы просит оставить приговор Михаилу Ефремову без изменения. Об этом сообщили в ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.
Адвокат Сергей Жорин в эфире НСН рассказал, повлияет ли новое раскаяние актера на решение апелляционной инстанции.
Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября признал артиста виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Актер содержится в столичном СИЗО-5.
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