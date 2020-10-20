Ефремова доставили в Мосгорсуд

Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии за смертельное ДТП доставили в Мосгорсуд. Актер примет участие в заседании по апелляционной жалобе на приговор, пишет ТАСС.

Отметим, Мосгорсуд сделал исключение и допустил в здание представителей СМИ для освещения рассмотрения жалобы на приговор. Ранее Мосгорсуд из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ограничил посещение судов для прессы, отмечает RT.

Защита Ефремова провела переговоры о примирении с потерпевшими

Ранее во вторник, 20 октября, стало известно, что прокуратура Москвы просит оставить приговор Михаилу Ефремову без изменения. Об этом сообщили в ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

Адвокат Сергей Жорин в эфире НСН рассказал, повлияет ли новое раскаяние актера на решение апелляционной инстанции.

Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября признал артиста виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Актер содержится в столичном СИЗО-5.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:СмертьДТПСудМихаил Ефремов
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