Ефремов пошутил о российских заключенных

Артист Михаил Ефремов, приговоренный к 8 годам лишения свободы за гибель человека в ДТП, пошутил о российских заключенных в интервью «МК», пишет РИА Новости.

Как заявил Ефремов, в колониях отбывают наказание много одаренных людей, "особенно одаренные по 159 статье УК (мошенничество - прим. ред.) сидят".

По словам артиста, многие могли бы стать артистами тюремного театра. Ефремов также предположил, что попал в колонию «по высшему замыслу» для создания театра «за решеткой».

Ранее стало известно о желании Ефремова создать объединения для творческих заключенных.

