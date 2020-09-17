Ефремов пошутил о российских заключенных
Артист Михаил Ефремов, приговоренный к 8 годам лишения свободы за гибель человека в ДТП, пошутил о российских заключенных в интервью «МК», пишет РИА Новости.
Как заявил Ефремов, в колониях отбывают наказание много одаренных людей, "особенно одаренные по 159 статье УК (мошенничество - прим. ред.) сидят".
По словам артиста, многие могли бы стать артистами тюремного театра. Ефремов также предположил, что попал в колонию «по высшему замыслу» для создания театра «за решеткой».
Ранее стало известно о желании Ефремова создать объединения для творческих заключенных.
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