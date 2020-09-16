Ефремов предложил создать Российский тюремный театр

Михаил Ефремов ратует за появление в России тюремного театра. О необходимости его создания актёр завил на встрече с членами Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Об этом сообщил в соцсетях ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

Общественники побывали сегодня в очередной раз в следственном изоляторе «Водник», куда на первое время помещён артист после вынесения приговора по делу о смертельном ДТП. По словам Мельникова, Ефремов не высказал никаких жалоб и производит впечатление человека в нормальном расположении духа. Актёр также стрит новые творческие планы.

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам заключения в колонии общего режима. С артиста взыскано 800 тысяч рублей в пользу старшего сына водителя, погибшего в ДТП.

Накануне стало известно, что далее интересы Ефремова будет представлять адвокат Роман Филиппов. Он заменит скандального известного Эльмана Пашаева, которого министерство юстиции предлагает лишить адвокатского статуса.

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала, каким полезным занятием может быть загружен Ефремов во время отбывания срока заключения, отмечает NEWS.ru. По мнению омбудсмена, актёр, в частности, может обучать молодых заключённых литературе для сдачи ЕГЭ.

Михаил Ефремов также рассказал, куда хотел бы отправиться отбывать наказание, если срок не смягчат до условного, отмечает Ura.ru. По личным причинам артист предпочитает Чувашию, поскольку его прапрадедом по материнской линии был просветитель Иван Яковлев — основатель чувашского алфавита и письменности.



