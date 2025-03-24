Ефремов заявил, что никогда больше не сядет за руль

Российский актер Михаил Ефремов, который отбывает наказание за смертельное ДТП в ИК-4 Белгородской области, заявил, что больше никогда не будет водить машину. Об этом актер рассказал, выступая на заседании суда по вопросу условно-досрочного освобождения (УДО). Отрывок трансляции публикует Telegram-канал SHOT.

По словам Ефремова, права ему можно не отдавать, так как водить машину он больше не собирается.

Также актер добавил, что «алкоголь – его главный враг», и он больше не будет пить, так как у него произошла полная переоценка ценностей.

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Помимо прочего, актер отметил, что у него есть проблемы со здоровьем, и он нуждается лечении в «специализированных учреждениях».

Решение по УДО Ефремова ожидается сегодня, 24 марта.

Ранее стало известно, что Ефремов озвучил утреннюю зарядку для заключенных в колонии, где отбывает наказание, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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