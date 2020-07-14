Ефремов завершил знакомство с материалами дела о смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов и его защита завершили ознакомление с материалами уголовного дела о смертельном дорожно-транспортном происшествии в центре российской столицы с его участием. Об этом рассказал «Интерфаксу» представляющий интересы артиста адвокат Эльман Пашаев. Он уточнил, что в скором времени дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

ДТП с участием внедорожника Ефремова случилось вечером 8 июня в районе Смоленской площади. Автомобиль актёра вылетел на встречную полосу и врезался в микрофургон, водитель которого скончался в больнице. Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в управлении машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и в совершении смертельного ДТП.

Так-как в крови актёра после аварии, помимо высокой дозы алкоголя, были найдены следы наркотиков, было также возбуждено уголовное дело о сбыте запрещённых веществ, по которому Ефремов проходит в качестве свидетеля.

Актёр неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего. Однако его адвокат делает периодически неоднозначные заявления, в частности, о том, что Ефремов якобы отказался признать вину в совершении ДТП.

