Ефремов выплатил по 1 млн рублей еще трем потерпевшим по делу о ДТП
Михаил Ефремов выплатил компенсации еще трем потерпевшим по делу о смертельном ДТП с его участием. Как пишет ТАСС, ссылаясь на заявление одного из защитников артиста Романа Филиппова, деньги на их счета перевел его адвокат.
Другой защитник Михаила Ефремова – Петр Хархорин уточнил, что утром 21 октября трем потерпевшим перевели по 1 млн рублей. Адвокат подчеркнул, что в связи с выплатой компенсаций вопрос с гражданским иском в Хамовническом суде Москвы закрыт.
На прошлой неделе сообщалось, что Михаил Ефремов, приговоренный к 8 годам лишения свободы за смертельное ДТП, полностью выплатил компенсацию за моральный вред старшему сыну погибшего Сергея Захарова Виталию.
Представитель потерпевшего Сергей Аверцев рассказал, что артист выплатил все 800 тысяч рублей, которые были назначены судом. Всего Виталий Захаров получил 1 млн рублей, так как ещё до приговора Ефремов выплатил ему 200 тысяч рублей компенсации, пишет news.ru.
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