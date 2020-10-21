Ефремов выплатил по 1 млн рублей еще трем потерпевшим по делу о ДТП

Михаил Ефремов выплатил компенсации еще трем потерпевшим по делу о смертельном ДТП с его участием. Как пишет ТАСС, ссылаясь на заявление одного из защитников артиста Романа Филиппова, деньги на их счета перевел его адвокат.

Другой защитник Михаила Ефремова – Петр Хархорин уточнил, что утром 21 октября трем потерпевшим перевели по 1 млн рублей. Адвокат подчеркнул, что в связи с выплатой компенсаций вопрос с гражданским иском в Хамовническом суде Москвы закрыт.