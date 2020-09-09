Ефремов рассказал о первом ужине в СИЗО

Михаил Ефремов рассказал о своем первом ужине в московском СИЗО №5. Подробности он рассказал члену Общественной наблюдательной комиссии Марине Литвинович, сообщает телеканал НТВ.

Она сообщила, что артист ел на ужин селедку с картошкой. Претензий к меню и качеству питания, по признанию Ефремова, он не имеет. Добавим, актер находится в карантинной камере, где также содержатся гражданин России и гражданин Белоруссии. В их распоряжении чайник и телевизор, подчеркивает Газета.ру.

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Между тем, состояние здоровья Михаила Ефремова, приговоренного к восьми годам лишения свободы за гибель человека в ДТП, позволяет ему отбывать наказание в колонии. Об этом накануне сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По имеющейся информации, у артиста нет хронических заболеваний.

Помимо 8 лет колонии общего режима суд постановил взыскать с Ефремова 800 тысяч штрафа в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова. Также суд не стал лишать актера государственных наград, которые, как положительные характеристики и несовершеннолетние дети, стали смягчающими обстоятельствами по делу, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПСудСИЗОМихаил Ефремов
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