Ефремов рассказал о первом ужине в СИЗО

Между тем, состояние здоровья Михаила Ефремова, приговоренного к восьми годам лишения свободы за гибель человека в ДТП, позволяет ему отбывать наказание в колонии. Об этом накануне сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По имеющейся информации, у артиста нет хронических заболеваний.

Помимо 8 лет колонии общего режима суд постановил взыскать с Ефремова 800 тысяч штрафа в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова. Также суд не стал лишать актера государственных наград, которые, как положительные характеристики и несовершеннолетние дети, стали смягчающими обстоятельствами по делу, пишет RT.