Ефремов рассказал о выпитом перед смертельным ДТП алкоголе
Михаил Ефремов я в ходе допроса в Пресненском суде Москвы признался, что выпил бутылку водки перед тем, как попал в ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщает ТАСС. Актер подчеркнул, что «смутно он начинает помнить этот день с пяти-шести часов вечера»
«Я в тот день выпил бутылку водки дома. Потом на такси искал пиво. Был ли я у кого-то, не помню», - заявил Ефремов.
А ранее Михаил Ефремов объяснил, почему изначально признал вину в ДТП. В ходе заседания в Пресненском суде столицы, впервые подробно высказываясь по обстоятельствам аварии, артист объяснил похмельем свое первоначальное признание вины в ДТП. По утверждению актера, когда он «начал смотреть записи, которые показывала жена», он «себя даже не узнал».
Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с микрофургоном. Его водитель Сергей Захаров позже скончался в больнице. Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был в состоянии опьянения. Артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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