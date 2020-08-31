Свидетель подтвердил, что Ефремов в момент ДТП был в машине один
Свидетель Илья Бабиков подтвердил, что артист Михаил Ефремов находился за рулем в момент ДТП, других пассажиров в автомобиле не было. Как передает РИА Новости, свидетель сделал соответствующее заявление на заседании в суде.
Бабиков заявил, что после столкновения автомобилей он подбежал к джипу Ефремова и осмотрел его на случай пострадавших. По его словам, в машине, кроме артиста, никого не было.
Свидетель добавил, что он был с другом, который также проверил машину. Он заявил, что обратился к адвокату потерпевшей стороны Александру Добровинскому после того, как узнал, что он ищет «человека в белой футболке» с видеозаписи места происшествия.
Ранее сегодня в суде Ефремов заявил, что в пьяном виде никогда не садился за руль. Он попросил провести биологическую экспертизу лобового стекла его внедорожника. Адвокаты актёра рассчитывают, что такая экспертиза даст возможность понять, был ли актер за рулем в момент ДТП.
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