Свидетель подтвердил, что Ефремов в момент ДТП был в машине один

Бабиков заявил, что после столкновения автомобилей он подбежал к джипу Ефремова и осмотрел его на случай пострадавших. По его словам, в машине, кроме артиста, никого не было.

Свидетель добавил, что он был с другом, который также проверил машину. Он заявил, что обратился к адвокату потерпевшей стороны Александру Добровинскому после того, как узнал, что он ищет «человека в белой футболке» с видеозаписи места происшествия.

Ранее сегодня в суде Ефремов заявил, что в пьяном виде никогда не садился за руль. Он попросил провести биологическую экспертизу лобового стекла его внедорожника. Адвокаты актёра рассчитывают, что такая экспертиза даст возможность понять, был ли актер за рулем в момент ДТП.

