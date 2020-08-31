Ефремов признал вину с похмелья и открестился от Октябрьской революции

Михаил Ефремов заявил в ходе заседания суда, что сначала признал вину в совершении дорожно-транспортного происшествия под давлением журналистов, а также из-за похмельного синдрома. Об этом актер завил в ходе допроса на процессе по его делу в Пресненском районном суде Москвы, передает ТАСС.

«Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить», - объяснил свою позицию Ефремов. Он также утверждал, что видео с места ДТП, где он сам говорит, что находился за рулем своего внедорожника, смонтировано. По словам Ефремова, его супруга - профессиональный звукорежиссер - по губам прочитала, что он якобы произносит обратное, передает Ura.ru.

Актер заявил, что вообще не помнит, находился ли он за рулем в день смертельной аварии и не может понять, откуда у него в крови нашли следы наркотиков. По его словам, с пяти часов вечера он ездил, искал пиво. При этом он готов назвать имя друга, который сказал ему, что Ефремов звонил в полдень явно пьяный.