Фадеев назвал «мерзостью» позицию Ефремова в суде
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев раскритиковал позицию защиты актёра Михаила Ефремова по делу о резонансном смертельном ДТП на Садовом кольце.
Фадеев заявил, что хочет обсудить эту ситуацию с подписчиками, имея в виду «его (Ефремова) „отсутствие“ в машине и последующее поведение», передаёт телеканал «360».
Продюсер назвал происходящее «сатанинской пляской» и «мерзостью», на которую невозможно смотреть.
По версии следствия, в момент ДТП Ефремов находился за рулём своего джипа, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Однако сам актёр утверждает, что не помнит, чтобы был за рулём. На том, что в машиной управлял другой человек, настаивает и адвокат артиста Эльман Пашаев. Юрист утверждает, что знает этого человека.
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