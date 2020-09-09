Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Михаилу Ефремову принесли первую передачу в СИЗО. Актер, осужденный на восемь лет колонии за смертельное ДТП, получил чай, сахар и сигареты. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович, пишет ТАСС. Она добавила, что, «артист чувствует себя нормально, позавтракал овсяной кашей и ни на что не жаловался».
Кстати, накануне Михаил Ефремов посмотрел с сокамерниками футбол. Своих «соседей» артист назвал адекватными и вполне нормальными, сообщает телеканал 360.
А ранее в среду, 9 сентября, стало известно, что Ефремов, вновь отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом заявила член ОНК Москвы Марина Литвинович
«Артист дал нам понять, что он недоволен работой, которую проделал Пашаев», — подчеркнула она, добавив, что родственники Ефремова ищут для него нового адвоката.
Напомним, приговор Михаилу Ефремову огласили в Пресненском суде Москвы накануне, 8 сентября. Артист получил восемь лет колонии общего режима. Также суд обязал Ефремова выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну Сергея Захарова, который после ДТП с участием актёра скончался в больнице.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 218 / сут.
Умерли
18 135+142 / сут.
Выздоровели
856 тыс.+6 409 / сут.
- Школьники под Костромой пришли за конфетами с могил и сломали 19 памятников
- СМИ: Найден мёртвым заместитель главного судебного пристава Москвы
- Лукашенко рассказал, как «не пустил на порог» Сороса
- Вынесен первый приговор за создание экстремистской ячейки АУЕ
- Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru