Ефремов получил первую передачу в СИЗО

Михаилу Ефремову принесли первую передачу в СИЗО. Актер, осужденный на восемь лет колонии за смертельное ДТП, получил чай, сахар и сигареты. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович, пишет ТАСС. Она добавила, что, «артист чувствует себя нормально, позавтракал овсяной кашей и ни на что не жаловался».

Кстати, накануне Михаил Ефремов посмотрел с сокамерниками футбол. Своих «соседей» артист назвал адекватными и вполне нормальными, сообщает телеканал 360.

А ранее в среду, 9 сентября, стало известно, что Ефремов, вновь отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом заявила член ОНК Москвы Марина Литвинович

«Артист дал нам понять, что он недоволен работой, которую проделал Пашаев», — подчеркнула она, добавив, что родственники Ефремова ищут для него нового адвоката.