Ефремов не явился в суд

Актёр Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не смог явиться в Мосгорсуд в понедельник, 17 августа, из-за плохого самочувствия. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев, передаёт «Интерфакс».

11 августа Ефремову стало плохо в здании суда, откуда его госпитализировали. По утверждению Пашаева, у его подзащитного диагностировали инсульт. Артиста выписали из больницы домой 15 августа.

СМИ: у Ефремова не было нарушения кровообращения мозга

Ранее Пашаев предполагал, что Ефремов сможет явиться на судебное заседание не 17, а 18 августа, однако всё зависит от состояния его здоровья, передавал телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудИнсультМихаил Ефремов
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