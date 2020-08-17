Ефремов не явился в суд
Актёр Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не смог явиться в Мосгорсуд в понедельник, 17 августа, из-за плохого самочувствия. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев, передаёт «Интерфакс».
11 августа Ефремову стало плохо в здании суда, откуда его госпитализировали. По утверждению Пашаева, у его подзащитного диагностировали инсульт. Артиста выписали из больницы домой 15 августа.
Ранее Пашаев предполагал, что Ефремов сможет явиться на судебное заседание не 17, а 18 августа, однако всё зависит от состояния его здоровья, передавал телеканал «360».
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