СМИ: у Ефремова не было нарушения кровообращения мозга

У Михаила Ефремова не было острого нарушения мозгового кровообращения, сообщил «Пятый канал» со ссылкой на источники. Однако Ефремов продолжает находиться в Боткинской больнице Москвы и пробудет там, предположительно, все выходные, уточняет URA.RU

Напомним, Михаила Ефремова в бессознательном состоянии госпитализировали из зала суда. Позже его адвокат Эльман Пашаев заявил, что врачи подтвердили инсульт у актера, обвиняемого в смертельном ДТП, и оценили его состояние как средней тяжести.