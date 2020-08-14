СМИ: у Ефремова не было нарушения кровообращения мозга

У Михаила Ефремова не было острого нарушения мозгового кровообращения, сообщил «Пятый канал» со ссылкой на источники. Однако Ефремов продолжает находиться в Боткинской больнице Москвы и пробудет там, предположительно, все выходные, уточняет URA.RU

Напомним, Михаила Ефремова в бессознательном состоянии госпитализировали из зала суда. Позже его адвокат Эльман Пашаев заявил, что врачи подтвердили инсульт у актера, обвиняемого в смертельном ДТП, и оценили его состояние как средней тяжести.

Суд, инсульт, реанимация: Михаил Ефремов госпитализирован

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН призвал прекратить «шоу» вокруг дела Ефремова.

«Из-за всей этой раздутой кампании вокруг этого дела хочется попросить всех остановиться и дать разобраться суду, сделать свою работу. Прекратите из этого делать бесконечное шоу! Мне кажется, что это уже насмешка над правосудием. Я, кстати, очень сочувствую пострадавшей стороне, людям, которые вынуждены тоже во всем этом участвовать. На мой взгляд, эта ситуация говорит о многом в вопросе морального состояния нашего общества», – сказал Шахназаров.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БолезньМихаил Ефремов
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