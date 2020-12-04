Защита Ефремова подаст кассационную жалобу на приговор

Защита осуждённого за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова обжалует приговор в кассации. Об этом агентству РИА Новости рассказал адвокат артиста Андрей Алешкин.

По словам защитника, 7 декабря он планирует обжаловать во Второй кассационный суд решение Мосгорсуда по приговору Ефремову.

Адвокат считает, что следствие и суд нарушили права на защиту актёра: якобы Ефремову не было известно, «от каких обвинений он должен защищаться» и кому он причинил вред.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель фургона, столкнувшегося с внедорожником артиста. Пресненский суд столицы приговорил актёра к 8 годам лишения свободы, позже Мосгорсуд смягчил приговор до 7,5 лет колонии общего режима, сообщает Ura.ru.

