Ефремов лично обжаловал приговор и пожаловался на Пашаева

К слову, мать погибшего в ДТП Сергея Захарова заявила, что готова простить Ефремова, пишет «Собеседник».

Тем не менее, следящая за делом Ефремова адвокат Оксана Михалкина отметила, что не верит, что суд смягчит приговор актеру до условного срока.

«Для того, чтобы смягчить наказание, необходимо предпринять некоторые шаги, загладить причиненный вред, а этого, насколько я знаю, сделано не было", - отметила она.

Юрист считает, что защита также обратит внимание суда на то, что Ефремов раньше никогда не привлекался к уголовной ответственности.

Кроме того, Михалкина оценила шансы актера на условно-досрочное освобождение. По ее мнению, Ефремов сможет раньше выйти на свободу благодаря участию в тюремном театре и положительным рекомендациям от администрации колонии.

