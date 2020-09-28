Ефремов лично обжаловал приговор и пожаловался на Пашаева
Актер Михаил Ефремов решил лично обжаловать приговор по делу о смертельном ДТП, сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
В документе артист признал вину, раскаялся и пожаловался на давление со стороны бывшего адвоката Эльмана Пашаева.
Ранее Пашаева лишили адвокатского статуса из-за нарушения профессиональной этики. В свою очередь, на защитника семьи погибшего курьера Сергея Захарова Александра Добровинского завели два дисциплинарных дела.
К слову, мать погибшего в ДТП Сергея Захарова заявила, что готова простить Ефремова, пишет «Собеседник».
Тем не менее, следящая за делом Ефремова адвокат Оксана Михалкина отметила, что не верит, что суд смягчит приговор актеру до условного срока.
«Для того, чтобы смягчить наказание, необходимо предпринять некоторые шаги, загладить причиненный вред, а этого, насколько я знаю, сделано не было", - отметила она.
Юрист считает, что защита также обратит внимание суда на то, что Ефремов раньше никогда не привлекался к уголовной ответственности.
Кроме того, Михалкина оценила шансы актера на условно-досрочное освобождение. По ее мнению, Ефремов сможет раньше выйти на свободу благодаря участию в тюремном театре и положительным рекомендациям от администрации колонии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 135 / сут.
Умерли
20 385+61 / сут.
Выздоровели
946 тыс.+2 702 / сут.
- В Кремле прокомментировали конфликт в Нагорном Карабахе
- СМИ: Добровольцы из РФ готовы отправиться на войну в Карабах
- Санкции ЕС против России за Крым могут расширить
- Ефремов лично обжаловал приговор и пожаловался на Пашаева
- Волонтеры #МыВместе возобновляют адресную помощь в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru