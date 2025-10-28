Ефимов: В Метрогородке появится новая дорога для обслуживания предприятий

В Восточном административном округе Москомархитектурой подготовлен проект планировки территории (ППТ) дорожного линейного объекта, который появится в рамках столичной адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На участке площадью около четырех гектаров в Восточном административном округе Москвы построят двухполосную дорогу – по полосе в каждом направлении. Новый участок создаст дополнительный транспортный маршрут, по которому смогут проезжать как сотрудники предприятий, так и посетители», - рассказал он.

По словам Ефимова, это не только сократит время в дороге, но и сделает движение в ВАО более безопасным и организованным. Так, развитие столицы происходит не только за счет новых жилых домов, но и в связи с обновлением транспортной инфраструктуры.

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская в свою очередь отметила, что в процессе разработки ППТ дорожного линейного объекта рядом с Пермской улицей специалисты учитывали градостроительные и транспортные особенности района. Новую дорогу решили построить для безопасного и надёжного транспортного обслуживания предприятий вдоль Северо-Восточной хорды.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о планах построить более 283 километров дорог в ближайшие три года.

