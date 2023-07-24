Ефимов: Стартовал прием заявок на национальную журналистскую премию «Финкор»

Замминистра финансов России Павел Кадочников отметил, что этой премии удостоятся лучшие результаты по финансовой и экономической тематике. Он добавил, что задача государства в этом деле —обеспечить граждан «всей доступной и достоверной информацией о проводимой финансово-экономической политике».

Премия проходит во второй раз. К участию в ней приглашаются журналисты и блогеры, освещающие темы экономики и финансов.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил о большом интересе к премии в прошлом году. Тогда на конкурс поступило более 200 работ от 94 российских СМИ.



«Премия дает возможность [...] посодействовать обмену опытом и повышению профессионального уровня журналистов, раскрыть новые таланты, поможет созданию и поддержанию традиций качественной журналистики», — сказал Ефимов.



Для участия в мероприятии нужно представить статьи, интервью, репортажи, подкасты и другие журналистские материалы, опубликованные в период с августа прошлого года по август текущего. Прием заявок продлится до 25 августа, а церемония награждения пройдет 28 сентября на VII Московском финансовом форуме в «Манеже».

