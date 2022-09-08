В Москве наградили победителей национальной премии «ФИНКОР»

Первая церемония награждения лауреатов национальной премии в области журналистики по направлениям экономика и финансы - «ФИНКОР» прошла 8 сентября в рамках VI Московского финансового форума.

Победителями стали представители девяти российских СМИ.

Премия была организована по инициативе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы совместно с Минфином РФ.

«Это первая премия «ФИНКОР», и мы очень надеемся, что она станет ежегодной», – подчеркнула заместитель начальника управления заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова.

«Мы благодарны журналистам за их ежедневную работу, за умение просто говорить о сложных вещах, заниматься фактчекингом, правильно расставлять акценты», - отметила директор департамента информационно-аналитической деятельности Минфина России Ирина Кашунина.

Всего на конкурс поступило свыше 200 работ от 94 редакций российских СМИ.

