В Москве наградили победителей национальной премии «ФИНКОР»
Первая церемония награждения лауреатов национальной премии в области журналистики по направлениям экономика и финансы - «ФИНКОР» прошла 8 сентября в рамках VI Московского финансового форума.
Победителями стали представители девяти российских СМИ.
Премия была организована по инициативе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы совместно с Минфином РФ.
«Это первая премия «ФИНКОР», и мы очень надеемся, что она станет ежегодной», – подчеркнула заместитель начальника управления заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова.
«Мы благодарны журналистам за их ежедневную работу, за умение просто говорить о сложных вещах, заниматься фактчекингом, правильно расставлять акценты», - отметила директор департамента информационно-аналитической деятельности Минфина России Ирина Кашунина.
Всего на конкурс поступило свыше 200 работ от 94 редакций российских СМИ.
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