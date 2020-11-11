Эффективность экстракта чаги против COVID-19 оценят до конца года

Роспотребнадзор намерен предоставить итоги экспертизы по оценке эффективности препарата на основе экстракта чаги до конца текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.

О том, что водный экстракт березового гриба чаги может подавлять коронавирус стало известно ранее. Об этом написало издание «Наука из первых рук» отделения РАН в Сибири. По его данным, к такому выводу пришли специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

В надзорном ведомстве также отметили, что препарат пока не исследовался на добровольцах, однако в ходе исследования на культуре клеток показал противовирусную активность.

