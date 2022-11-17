Песков назвал новых членов СПЧ правильным отражением общества
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «в новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения», сообщает РИА Новости.
Комментируя указ Владимира Путина о новых членах Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) он отметил, что, вероятно, сейчас именно эти люди являются «наиболее правильным отражением гражданского общества»
«В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения, и в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являются наиболее правильным отражением гражданского общества», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин исключил из СПЧ правозащитника Игоря Каляпина и журналиста Николая Сванидзе. Этим же документом в состав СПЧ были включены специальный корреспондент «Комсомольской правды» военкор Александр Коц, председатель правления Союза писателей России Николай Иванов и ещё восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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