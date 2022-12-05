Единый стандарт обслуживания лифтов внедрят в трех пилотных округах Подмосковья

В трех пилотных округах Московской области будет внедрен единый стандарт обслуживания лифтов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в понедельник, 5 декабря, во время совещания с областным правительством и главами муниципалитетов.

По словам главы Подмосковья, речь идет о Химках, Одинцовском и Наро-Фоминском муниципальных округах. За основу возьмут пример Королева, где работу 98% лифтов округа контролирует муниципальная Единая диспетчерская служба (ЕДС).

ФОТО: пресс-служба правительства Московской области

В лифтах установлены датчики экстренного торможения, экстренного открытия/закрытия дверей. В случае аварийной ситуации, сигнал мгновенно попадает в ЕДС, затем - линейному мастеру и контролируется Единой диспетчерской службой до устранения. Все действия регистрируются. Остановка лифтового оборудования более чем на сутки не допускается. В рамках типового договора ведется контроль оперативных и плановых ремонтных работ.

Ежемесячный платеж жителей Королева за обслуживание лифта составляет около 10 рублей.

В целом в Подмосковье более 62 тысяч лифтов. Они установлены в многоквартирных домах, где проживает порядка 4,1 млн человек.

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ФОТО: пресс-служба правительства Московской области
ТЕГИ:Лифт
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