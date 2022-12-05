Единый стандарт обслуживания лифтов внедрят в трех пилотных округах Подмосковья

В трех пилотных округах Московской области будет внедрен единый стандарт обслуживания лифтов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в понедельник, 5 декабря, во время совещания с областным правительством и главами муниципалитетов.

По словам главы Подмосковья, речь идет о Химках, Одинцовском и Наро-Фоминском муниципальных округах. За основу возьмут пример Королева, где работу 98% лифтов округа контролирует муниципальная Единая диспетчерская служба (ЕДС).