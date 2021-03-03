Единый стандарт all inclusive разработают в России
Ростуризм изучит возможность создания в России единого стандарта для оказания гостиничных услуг по системе «все включено». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на поручение вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Также Ростуризм до 5 марта сообщит о целесообразности включения мер по продвижению all inclusive внутри страны в нацпроект по развитию туризма.
Представитель Ростуризма сообщил, что в агентстве уже работают над стандартами all inclusive. Сейчас российские отели по-разному трактуют этот формат: в одних местах алкогольные напитки включены, а в других нет, в отдельных отелях формат предусматривает пять приемов пищи в день, а в остальных возможность поесть предлагается 24 часа в сутки. Ростуризм планирует скорректировать правила классификации отелей и выделить форматы «ультра все включено» и «все включено».
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