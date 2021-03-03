Единый стандарт all inclusive разработают в России

Ростуризм изучит возможность создания в России единого стандарта для оказания гостиничных услуг по системе «все включено». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на поручение вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Также Ростуризм до 5 марта сообщит о целесообразности включения мер по продвижению all inclusive внутри страны в нацпроект по развитию туризма.