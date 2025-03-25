Единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий появится в России

Единый цифровой реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий соотечественников появится в России, соответствующие поправки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом со ссылкой на источники в кабмине сообщило издание «Известия».

В частности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев заявил изданию, что сегодня государство всячески поддерживает нуждающихся в улучшении жилищных условий россиян, но их учет ведется обособленно в зависимости от уровня органов власти и вида оказываемой помощи. «Поэтому вводится обязанность для органов государственной власти и местного самоуправления размещать соответствующие сведения в таком реестре», — пояснил он.

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Груздев добавил, что отсутствие общего реестра могло привести к риску дублирования учета предоставляемых мер поддержки и к замедлению их получения.

«Планируемый единый реестр позволит повысить эффективность и скорость принятия решений об оказании социальной помощи», — подчеркнул юрист.

Сегодня в России нуждаются в улучшении жилищных условий свыше 2 млн человек — это инвалиды, ветераны, молодые семьи и другие категории граждан.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Курской области Александра Хинштейна о введении льготной ипотеки для жителей региона, аналогичной дальневосточной программе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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