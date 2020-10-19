ЕГЭ не будут переводить на «удалёнку»
Рособрнадзор не рассматривает сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году в удаленном формате, сообщает ТАСС.
Глава ведомства Анзор Музаев рассказал, что существующие технологии пока не позволяют пойти на такой шаг, так как нет возможности организовать контроль за сдающими экзамен удаленно.
Мурзаев добавил, что до экзамена ещё несколько месяцев, однако к моменту сдачи вопрос перевода на удалёнку рассматриваться также не будет. При этом в случае ухудшения эпидемической ситуации в стране, досрочный этап ЕГЭ в 2021 году может быть отменён.
Что касается основного государственного экзамена (ОГЭ) в девятых классах, то в Рособрнадзоре не планируют менять порядок сдачи из-за ситуации с коронавирусом. Музаев заявил, что изменения не рассматриваются, чтобы избежать напряжения как среди учителей, так и среди учеников и родителей.
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