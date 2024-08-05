Единственная 400-бальница по ЕГЭ в РФ поступила в МГТУ им. Баумана
Единственная в России выпускница, которая в 2024 году набрала 400 баллов на ЕГЭ, поступила на 1 курс МГТУ им. Н. Э. Баумана, сообщил ректор вуза Михаил Гордин на пресс-конференции, посвященной подведению итогов приемной кампании в ведущие российские вузы в 2024 году.
Александра Оглоблина – выпускница Бауманской инженерной школы № 1580, получившая 400 баллов на ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и физике. Гордин отметил, что единственная в России 400-балльница поступила на 1 курс МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Он добавил, что еще 264 абитуриента вуза – 100-балльники, а 17 – 200-бальники.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что появившаяся в 2024 году возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании помогла снизить эмоциональный стресс выпускников, напоминает RT.
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