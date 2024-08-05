Единственная 400-бальница по ЕГЭ в РФ поступила в МГТУ им. Баумана

Александра Оглоблина – выпускница Бауманской инженерной школы № 1580, получившая 400 баллов на ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и физике. Гордин отметил, что единственная в России 400-балльница поступила на 1 курс МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Он добавил, что еще 264 абитуриента вуза – 100-балльники, а 17 – 200-бальники.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что появившаяся в 2024 году возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании помогла снизить эмоциональный стресс выпускников, напоминает RT.

