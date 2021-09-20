«Единая Россия» лидирует на выборах после подсчета более 75% протоколов
Партия «Единая Россия» получила 49,01 процента голосов на выборах в Госдуму по федеральному округу. Об этом сообщает Центризбирком по итогам подсчета 75,08% протоколов.
Второй согласно предварительным итогам голосования по федеральному округу стала партия КПРФ (20,04% голосов), третьей — ЛДПР (7,61%).
В пятерку лидеров также вошли «Справедливая Россия — За правду», набравшая 7,38% голосов, и «Новые люди» с 5,46%.
По предварительным итогам выборов в одномандатных округах, после подсчета 75,24% протоколов 195 мандатов получает «Единая Россия», пятнадцать — КПРФ, семь — «Справедливая Россия — За правду».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru