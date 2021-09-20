ЦИК подсчитал 60% голосов, в Госдуму проходят пять партий

Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму по федеральному округу с 47,16% голосов, следует из данных Центризбиркома.

Единороссы занимают первое место после обработки 60,06% протоколов. За «Единой Россией» следует КПРФ с 20,89%, третьи — ЛДПР (7,9%).

По предварительным данным, лидерами по числу голосов избирателей становятся также «Справедливая Россия — За правду» с 7,54% и «Новые люди» с 5,77%, пишут Известия.

Кроме того, единороссы сохраняют лидерство в 194 одномандатных округах. По этой системе представители КПРФ получают 15 мест, «Справедливой России» — восемь. По одному кандидату — у партий ЛДПР, «Яблоко», «Родина», «Гражданская платформа», Партия Роста.

Между тем «Единая Россия» одержала победу на выборах в Ивановской, Новосибирской областях и Хакасии, сообщает телеканал «360». Избиркомы этих регионов уже обработали 100% протоколов, в каждом из субъектов РФ единороссы получили не менее 30% голосов.

