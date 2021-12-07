«Единая Россия» исключит из партии задержанного экс-главу Калининского района Петербурга
Членство экс-главы Калининского района Санкт-Петербурга Ивана Громова в партии «Единая Россия» будет приостановлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение партии.
Решение о приостановлении членства Громова будет принято на ближайшем заседании, говорится в сообщении.
Ранее Громова задержали в Санкт-Петербурге. Экс-главу Калининского района Петербурга подозревают в мошенничестве. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.
6 декабря Громов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Причем, чиновник был назначен главой администрации района Калининского 12 ноября 2021 года.
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