«Единая Россия» исключит из партии задержанного экс-главу Калининского района Петербурга

Членство экс-главы Калининского района Санкт-Петербурга Ивана Громова в партии «Единая Россия» будет приостановлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение партии.

СМИ: В Петербурге задержали уволившегося после 25 дней работы главу Калининского района

Решение о приостановлении членства Громова будет принято на ближайшем заседании, говорится в сообщении.

Ранее Громова задержали в Санкт-Петербурге. Экс-главу Калининского района Петербурга подозревают в мошенничестве. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

6 декабря Громов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Причем, чиновник был назначен главой администрации района Калининского 12 ноября 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Единая РоссияПроисшествие
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