СМИ: В Петербурге задержали уволившегося после 25 дней работы главу Калининского района
Экс-главу Калининского района Санкт-Петербурга Ивана Громова задержали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.
По данным местных СМИ, в квартире Громова прошел обыск. Отмечается, что дело против чиновника может быть связано с его деятельностью в качестве председателя комитета по информатизации и связи правительства города (2012-2016 годы) либо работой на посту главы Петроградского района в 2016-2021 годах.
Днем ранее Громов подал заявление об увольнении по собственному желанию с поста главы районной администрации. Причем чиновник был назначен руководителем административно-территориальной единицы 12 ноября текущего года. Как сообщали СМИ, увольнение Громова может быть связано с неудовлетворительной уборкой снега в Петербурге.
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