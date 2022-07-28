Ecolines увеличит число рейсов из Петербурга в Хельсинки

Автобусный перевозчик Ecolines увеличит число рейсов из Санкт-Петербурга в Хельсинки (Финляндия) и обратно. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Число рейсов будет увеличено с двух до трех в день. Новое расписание вступит в силу с 6 августа.

Отмечается, что решение принято в связи с увеличением пассажиропотока в связи со снятием ограничений, введенных из-за пандемии. В компании заявили, что почти все билеты на июль были проданы в минимальные сроки.

Российские власти с 15 июля отменили ограничения на пересечение сухопутных границ без наличия особых оснований.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПеревозкиФинляндия
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