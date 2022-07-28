Ecolines увеличит число рейсов из Петербурга в Хельсинки

Число рейсов будет увеличено с двух до трех в день. Новое расписание вступит в силу с 6 августа.

Отмечается, что решение принято в связи с увеличением пассажиропотока в связи со снятием ограничений, введенных из-за пандемии. В компании заявили, что почти все билеты на июль были проданы в минимальные сроки.

Российские власти с 15 июля отменили ограничения на пересечение сухопутных границ без наличия особых оснований.