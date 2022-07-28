Собянин: В январе-июне 2022 года Москву посетило порядка девяти млн туристов

Более 9 млн туристов посетило Москву за первое полугодие текущего года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, индустрия гостеприимства постепенно восстанавливается после ковидного кризиса и других сложностей.

«До рекордов пока далеко, тем не менее в 2021 году в Москве побывали 16,9 млн гостей - на четверть больше, чем в 2020 году. В январе-июне нынешнего года столицу посетили 9 млн гостей - на 7% выше показателя I полугодия прошлого года», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Мэр добавил, что также выросло число экскурсантов: в Москву приехали без ночевки 3,3 млн туристов — на 5% больше, чем в I полугодии прошлого года. Большинство гостей — 8,3 млн — жители других российских регионов. Москва остается бессменным лидером в сфере внутреннего туризма в РФ. Кроме того, российскую столицу, помимо жителей стран СНГ, посещали граждане Ирана, Бахрейна, Омана, Кувейта и Йемена.



Собянин указал, что для поддержки отрасли столичные власти сохранили льготные кредиты, гранты, субсидии и другие меры поддержки, введенные в 2020 году.

«Кроме того, уже в этом году приняли ряд новых решений. В частности, предусмотрели выделение грантов для участников рынка, которые реализуют туристические проекты в сфере делового и организованного молодежного туризма. До 10 млн руб. на покрытие расходов может получить компания, которая организует в Москве конференции, конгрессы, форумы и деловые встречи, а также мероприятия для молодежи (слеты, конкурсы и фестивали)», — добавил мэр.

На гранты планируется направить 350 млн рублей, уже было одобрено 25 заявок на 50 млн рублей, рассмотрение продолжат в ходе второго отборочного этапа с 20 июля по 23 сентября. Также Москва расширяет нефинансовые меры поддержки отрасли: так, созданный в 2020 году сервис для путешествий Russpass, который позволяет сформировать план поездки, забронировать гостиницу, приобрести билеты, стал крупнейшей национальной экосистемой турсервисов и городских предложений.