ЕАЭС изменит правила регистрации и экспертизы лекарств
Евразийский экономический союз скорректирует правила регистрации и экспертизы лекарств для медицинского применения. Об утверждении изменений объявил Совет Евразийской экономической комиссии.
В пресс-службе уточнили, что речь идёт о препаратах, в состав упаковки которых входят дополнительные устройства, например, средства введения, мерные стаканчики и другие. Производителя обяжут предоставить в составе досье о регистрации документальное подтверждение качества изделий и надлежащее выполнение ими указанных функции при дозировании и применении лекарств.
Одновременно заявители освобождаются от обязанности отдельной регистрации такого рода изделий и устройств. Это сделано для сокращения регуляторной нагрузки. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», изменения также вводят обязанность оформления отдельного регистрационного удостоверения для каждой новой лекарственной формы препарата.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru