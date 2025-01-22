ЕАЭС изменит правила регистрации и экспертизы лекарств

В пресс-службе уточнили, что речь идёт о препаратах, в состав упаковки которых входят дополнительные устройства, например, средства введения, мерные стаканчики и другие. Производителя обяжут предоставить в составе досье о регистрации документальное подтверждение качества изделий и надлежащее выполнение ими указанных функции при дозировании и применении лекарств.

Одновременно заявители освобождаются от обязанности отдельной регистрации такого рода изделий и устройств. Это сделано для сокращения регуляторной нагрузки. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», изменения также вводят обязанность оформления отдельного регистрационного удостоверения для каждой новой лекарственной формы препарата.

