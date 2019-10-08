Джим Керри поделился карикатурой на Трампа и Зеленского

8 октября 201909:30

Американский актер Джим Керри опубликовал в своем Twitter карикатуру на президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщают «Известия».

Погутарили. Грозит ли Трампу импичмент за разговор с Зеленским?

На рисунке изображен Трамп, который обращается к Зеленского в духе дона Вито Карлеоне из «Крестного отца».

«Однажды, хотя этот день может никогда не наступить, я попрошу тебя об услуге. Пока же прими этот дар в виде военной помощи в день бракосочетания моей дочери», - говорится в подписи.

Сам Керри в подписи написал, что «Отец-мошенник» сделал украинскому президенту предложение, от которого «нельзя отказаться», передает РИА ФАН.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:СШАТрампВладимир ЗеленскийКарикатуры