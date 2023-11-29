Джаз, ароматы хвои и гимнастика: Экоцентры Москвы приглашают на мероприятия

Специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы прививают любовь к природе в 10 эколого-просветительских центрах «Воробьевы горы», «Экошкола Кусково», «Лесная сказка», «Царская пасека», «Конный двор», «Битцевский лес», «Пчеловодство» и «Цветоводство» на ВДНХ, «Скворечник» и «Московский эколог». Для посетителей проходят лекции, мастер-классы, экскурсии, в том числе по природным территориям, познавательные квесты.

Гостям предложат послушать джаз в экоцентре «Цветоводство», посетить программу «Что-то на беличьем» в экоцентре «Лесная сказка», побывать на экскурсии «Лесные ванны».

Каждый из 10 столичных экоцентров представляет уникальную программу, направленную на популяризацию бережного отношения к окружающей среде, повышение экологической грамотности, рассказали специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Занятия проходят как в экоцентрах, так и на природных территориях, где можно вдыхать ароматы хвойных деревьев и заниматься дыхательной гимнастикой. В работе также используются интерактивные форматы, а сами специалисты рассказывают об экологии просто и увлекательно.

Первый экоцентр «Царская пасека» открылся в 2002 году в парке «Измайлово». На территории находится опытная пасека, где проживает 25 пчелосемей. С наступлением холодов насекомые собираются вместе в так называемый клуб, чтобы обогревать друг друга. Об особенностях зимовки пчел посетителям пасеки рассказывают во время экскурсий. Беспокоить зимующих пчел не рекомендуется, поэтому посетители в холодное время года их не увидят, но услышат подробный рассказ экскурсовода о том, что происходит в улье.

Кстати, Измайловская опытная пасека здесь работала еще в XVII веке – она располагалась на месте современного парка. Еще раньше здесь находился «Царев пчельник» царя Алексея Михайловича Романова.

Чтобы узнать о полезных экопривычках, стоит посетить экоцентр «Воробьевы горы». Он открылся 12 лет назад неподалеку от природного заказника «Воробьевы горы». Для гостей открыта интерактивная экспозиция в виде макета городской квартиры, где использованы электронные интерактивные элементы и 3D-технологии.

Познакомиться с геологией и минералогией можно в экоцентре «Скворечник». Здесь в игровой форме расскажут о минералах, познакомят с системой раздельного сбора отходов, а с помощью VR-технологий все желающие могут посетить парки Москвы, не выходя из дома.

В самом центре природно-исторического парка «Кусково» расположилась «Экошкола Кусково». Гостям предлагают пройтись по экологической тропе, а также посетить различные квесты, лекции на свежем воздухе. Также посетители могут увидеть работу лаборатории столичного экомониторинга.

На территории Терлецкого лесопарка расположился эколого-просветительский центр «Конный двор». Здесь учат делать полезные вещи из переработанных и природных материалов. Также на территории «Конного двора» есть пункт приема ненужной обуви и пластмассовых крышечек, а все желающие могут воспользоваться книжным круговоротом, сдав ненужные книги и взяв новые интересные.

В экоцентре «Битцевский лес» научат разбираться в маркировке, правильно разделять отходы и расскажут, как подарить вторую жизнь вещам.



Чтобы побывать в лесу, необязательно выезжать в Подмосковье, ведь в экоцентре «Лесная сказка» можно полностью погрузиться в лесную атмосферу: послушать голоса животных, разгадать следы зверей, обнять деревья и ощутить природные ароматы.

Еще два экоцентра Департамента открыты на ВДНХ – «Пчеловодство» и «Цветоводство». В первом, находится прозрачный улей, а в ходе занятий-консультаций «Вопрос пчеловоду» можно получить ответы на вопросы от профессионалов. Также в экоцентре работает исследовательская лаборатория, в которой проходят занятия по биологии, обустроена VR-зона для игр.

В экоцентре «Цветоводство» расположено интерактивное мультимедийное пространство и зелёная зона с живыми растениями. При помощи современных технологий посетители смогут рассмотреть каждое растение с разных углов, благодаря трехмерному формату. В экоцентре также представлены инсталляции «Цветочная картотека России», «Что вырастет?», работает арт-павильон «Метаморфозы природы».

Почувствовать себя капитаном маломерного корабля можно в экоцентре «Московский эколог», который открыт на теплоходе. Сделать это можно благодаря тренажеру судовождения. Кроме того, экспозиция экоцентра, посвященная Москве-реке, включает настоящие якоря, водолазные костюмы и другое.



