Джакузи-кинотеатр откроется на выходных в октябре в Бельгии
Джакузи-кинотеатр откроют на один уикенд в бельгийском городе Беринген. Он будет работать с 9 по 11 октября, сообщает газета Le Soir.
Зрители смогут провести сеанс в одной из 25 гидромассажных ванн. Каждая рассчитана максимум на шесть человек. Перед сеансом публике предложат попкорн и шампанское. В конце каждого показа запланирован получасовой диджей-сет.
Репертуар джакузи-кинотеатра не уточняется.
Зарегистрироваться на мероприятие можно уже в августе.
Организаторы считают, что, в отличие от подобных кинопоказов, которые проходят в США и Великобритании с эпатажем, в Беринген лучше приезжать всей семьей.
В России на фоне эпидемии коронавируса Министерство культуры дало разрешение на открытие кинотеатров с 13 июля при условии соответствующих решений властей регионов. Приказ об этом подписала руководитель Минкультуры Ольга Любимова, информирует пресс-служба ведомства.
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