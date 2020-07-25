Джакузи-кинотеатр откроется на выходных в октябре в Бельгии

Джакузи-кинотеатр откроют на один уикенд в бельгийском городе Беринген. Он будет работать с 9 по 11 октября, сообщает газета Le Soir.

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Зрители смогут провести сеанс в одной из 25 гидромассажных ванн. Каждая рассчитана максимум на шесть человек. Перед сеансом публике предложат попкорн и шампанское. В конце каждого показа запланирован получасовой диджей-сет.

Репертуар джакузи-кинотеатра не уточняется.

Зарегистрироваться на мероприятие можно уже в августе.

Организаторы считают, что, в отличие от подобных кинопоказов, которые проходят в США и Великобритании с эпатажем, в Беринген лучше приезжать всей семьей.

В России на фоне эпидемии коронавируса Министерство культуры дало разрешение на открытие кинотеатров с 13 июля при условии соответствующих решений властей регионов. Приказ об этом подписала руководитель Минкультуры Ольга Любимова, информирует пресс-служба ведомства.

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ФОТО: pixabay.com
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