В Подмосковье с 31 июля откроются кинотеатры и театры

Также, согласно указу, заработают игровые комнаты в торговых центрах. Отмечается, что вместимость залов должна быть не более 3 тысяч мест, а загруженность не превышать 50%.

Кроме того, с заключительного дня июля будут разрешено проведение культурно-досуговых мероприятий.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявлено 5 848 новых случаев коронавируса, из них в Подмосковье - 608.

