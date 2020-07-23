В Подмосковье с 31 июля откроются кинотеатры и театры

Власти Московской области объявили об открытии с 31 июля кинотеатров и театров в регионе. Соответствующий указ подписал губернатор области Андрей Воробьев.

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Также, согласно указу, заработают игровые комнаты в торговых центрах. Отмечается, что вместимость залов должна быть не более 3 тысяч мест, а загруженность не превышать 50%.

Кроме того, с заключительного дня июля будут разрешено проведение культурно-досуговых мероприятий.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявлено 5 848 новых случаев коронавируса, из них в Подмосковье - 608.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПодмосковьеКинотеатр
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