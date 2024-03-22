Дзен и VK Play Live объявили о запуске кросспостинга видео

По её словам, благодаря новой функции стримеры смогут тратить меньше времени на то, чтобы делиться записями и расширять свою аудиторию.

«Перед разработкой этого проекта мы провели фокус-группу с 40 стримерами платформы VK Play Live, ведущих также свои блоги в Дзене. Блогеры в один голос заявили, что такое усовершенствование будет полезно», — указала она.

Отмечается, что для подключения кросспостинга следует привязать аккаунт VK Play в Студии Дзена. Максимально возможные время и размер трансляции восемь часов и 70 Гб, соответственно.

Ранее Роскомнадзор включил Rutube, Twitch и «Дзен» в собственный реестр социальных сетей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

