Дзен и VK Play Live объявили о запуске кросспостинга видео
Пользователи VK Play Live смогут автоматически дублировать записи своих трансляций в Дзене. Об этом заявил директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.
По её словам, благодаря новой функции стримеры смогут тратить меньше времени на то, чтобы делиться записями и расширять свою аудиторию.
«Перед разработкой этого проекта мы провели фокус-группу с 40 стримерами платформы VK Play Live, ведущих также свои блоги в Дзене. Блогеры в один голос заявили, что такое усовершенствование будет полезно», — указала она.
Отмечается, что для подключения кросспостинга следует привязать аккаунт VK Play в Студии Дзена. Максимально возможные время и размер трансляции восемь часов и 70 Гб, соответственно.
Ранее Роскомнадзор включил Rutube, Twitch и «Дзен» в собственный реестр социальных сетей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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