Дыни в июле в среднем подорожали на 10% по сравнению с 2023 годом

Так, по данным аналитиков компании АТОЛ, один килограмм дыни в июле россияне могли приобрети за 131 рубль. В августе стоимость килограмма дыни упала на 25%.

Арбузы же а июле подорожали на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цена за килограмм составила 72 рубля. С начала августа средняя цена за килограмм арбуза снизилась на 29%.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала о пользе арбузов, напоминает «Свободная пресса». По ее словам, в арбузе есть водорастворимые витамины B1, B5 и B6, аскорбиновая кислота, витамин А и бета-каротин.

