Дыни в июле в среднем подорожали на 10% по сравнению с 2023 годом
В июле дыни в России подорожали в среднем на 10%, передает «Газета.Ru».
Так, по данным аналитиков компании АТОЛ, один килограмм дыни в июле россияне могли приобрети за 131 рубль. В августе стоимость килограмма дыни упала на 25%.
Арбузы же а июле подорожали на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цена за килограмм составила 72 рубля. С начала августа средняя цена за килограмм арбуза снизилась на 29%.
Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала о пользе арбузов, напоминает «Свободная пресса». По ее словам, в арбузе есть водорастворимые витамины B1, B5 и B6, аскорбиновая кислота, витамин А и бета-каротин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru