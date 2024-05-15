Двум врачам клиники Хайдарова предъявили обвинения

Двум хирургам клиники пластической хирургии «IQ Plastique», которая принадлежит медийному хирургу Тимуру Хайдарову, предъявили обвинение. Следствие ходатайствует об их аресте. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Москве.

В материале говорится о 45-летнем заведующем хирургическим отделением клиники «IQ Plastique» Илье Елагине и 28-летнем враче-хирурге Тамерлане Кадзаеве. С ними были проведены следственные действия, очные ставки и допросы.