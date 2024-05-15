Двум врачам клиники Хайдарова предъявили обвинения
Двум хирургам клиники пластической хирургии «IQ Plastique», которая принадлежит медийному хирургу Тимуру Хайдарову, предъявили обвинение. Следствие ходатайствует об их аресте. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Москве.
В материале говорится о 45-летнем заведующем хирургическим отделением клиники «IQ Plastique» Илье Елагине и 28-летнем враче-хирурге Тамерлане Кадзаеве. С ними были проведены следственные действия, очные ставки и допросы.
Ранее 14 мая медики клиники были задержаны по уголовному делу, в связи со смертью пациента. Также по требованию Росздравнадзора Арбитражный суд приостановил деятельность клиники на 90 суток.
Врачей задержали после того, как стало известно о смерти 36-летнего мужчины, который впал в кому и умер спустя некоторое время после операции, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru