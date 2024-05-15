Двум врачам клиники Хайдарова предъявили обвинения

Двум хирургам клиники пластической хирургии «IQ Plastique», которая принадлежит медийному хирургу Тимуру Хайдарову, предъявили обвинение. Следствие ходатайствует об их аресте. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Москве.

В материале говорится о 45-летнем заведующем хирургическим отделением клиники «IQ Plastique» Илье Елагине и 28-летнем враче-хирурге Тамерлане Кадзаеве. С ними были проведены следственные действия, очные ставки и допросы.

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Ранее 14 мая медики клиники были задержаны по уголовному делу, в связи со смертью пациента. Также по требованию Росздравнадзора Арбитражный суд приостановил деятельность клиники на 90 суток.

Врачей задержали после того, как стало известно о смерти 36-летнего мужчины, который впал в кому и умер спустя некоторое время после операции, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: официальный сайт Тимура Хайдарова / drkhidarov.ru
ТЕГИ:Уголовное ДелоПластическая Хирургия

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