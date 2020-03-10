Двум участникам «банды ГТА» дали 25 лет колонии в Таджикистане

Суд в Таджикистане приговорил двух участников «банды ГТА» Боира Гуломова и Муроджона Каримова к 25 годам колонии за убийства, совершённые в России. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Ранее граждане Таджикистана были объявлены в международный розыск, сообщает RT. Законодательство этой страны не позволяет выдавать своих граждан для привлечения к уголовной ответственности в других странах. Поэтому Генпрокуратура РФ направила запрос на уголовное преследование Гуломова и Каримова в их стране.

«Банда ГТА» действовала в Подмосковье в 2012—2014 годах. Она состояла из 15 выходцев из Средней Азии. Они нападали на водителей. Жертвами стали 17 человек, двое ранены.

В декабре 2019 года полицейских, конвоировавших подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустивших попытку побега, приговорил к условным срокам. Как полагает следствие, они нарушили требования конвоирования, допустив одновременное перемещение пяти подсудимых из зала заседания в конвойное помещение под охраной лишь двух конвоиров.

