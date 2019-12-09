Конвоиры «банды GTA» получили условные сроки

Полицейских, конвоировавших подсудимых по уголовному делу «банды GTA» и допустивших попытку побега, приговорил к условным срокам. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Красногорский городской суд Подмосковья.

Как полагает следствие, сотрудники полиции нарушили требования конвоирования, допустив одновременное перемещение пяти подсудимых из зала заседания в конвойное помещение под охраной лишь двух конвоиров, отмечает RT.

В частности, сообщается, что Елизавета Лукьянова получила полтора года колонии условно, Алексей Маханьков — два, Алексей Гришин и Михаил Фартушняк — по три.