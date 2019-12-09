Конвоиры «банды GTA» получили условные сроки
Полицейских, конвоировавших подсудимых по уголовному делу «банды GTA» и допустивших попытку побега, приговорил к условным срокам. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Красногорский городской суд Подмосковья.
Как полагает следствие, сотрудники полиции нарушили требования конвоирования, допустив одновременное перемещение пяти подсудимых из зала заседания в конвойное помещение под охраной лишь двух конвоиров, отмечает RT.
В частности, сообщается, что Елизавета Лукьянова получила полтора года колонии условно, Алексей Маханьков — два, Алексей Гришин и Михаил Фартушняк — по три.
Как напоминает телеканал 360, 1 августа 2017 года в Мособлсуде подсудимые совершили нападение на конвоировавших их сотрудников полиции. В результате перестрелки четверо нападавших получили смертельные ранения, также были ранены росгвардеец и двое полицейских. Тогда НСН сообщала, что после перестрелки в Мособлсуде были уволены командир роты охраны и конвоирования и замкомандира взвода по Московской области.
Замкомандира взвода, двум замкомандира роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, начальнику управления организации охраны общественного порядка управления МВД по Московской области, его заместителю и начальнику отдела этого подразделения вынесены предупреждения о неполном служебном соответствии.
Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин уверен, что, увольняя этих сотрудников, в МВД просто «нашли крайних».
Добавим, в сентябре этого года Верховный суд России оставил в силе пожизненные сроки для четырёх участников банды за разбои и убийства на подмосковных дорогах.
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