Двухмиллионный посетитель форума «Россия» выиграл поездку на Саяно-Шушенскую ГЭС

Юбилейным посетителем оказался Марат Сабитов, он приехал с супругой из Казани. Семью поздравили в Павильоне № 46 "Энергия жизни" Министерства энергетики РФ, в зале "Энергия будущего".



Для семьи из Казани этот подарок стал символичным — Марат работает в энергетической сфере.

Ранее на площадке форума-выставки «Россия» на ВДНХ впервые в РФ свадебную церемонию провёл искусственный интеллект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

