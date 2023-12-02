Двухмиллионный посетитель форума «Россия» выиграл поездку на Саяно-Шушенскую ГЭС

Экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС подарили двухмиллионному посетителю Выставки-форума "Россия" на ВДНХ, пишут СМИ.

Международную выставку-форум «Россия» посетили рекордные 448 тысяч человек

Юбилейным посетителем оказался Марат Сабитов, он приехал с супругой из Казани. Семью поздравили в Павильоне № 46 "Энергия жизни" Министерства энергетики РФ, в зале "Энергия будущего".

Для семьи из Казани этот подарок стал символичным — Марат работает в энергетической сфере.

Ранее на площадке форума-выставки «Россия» на ВДНХ впервые в РФ свадебную церемонию провёл искусственный интеллект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru
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