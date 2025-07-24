Двух сотрудников Минобороны обвинили в фиктивной приемке техники

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении двух сотрудников Минобороны, подозреваемых в подписании фиктивных документов при приемке военного оборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

По данным следствия, речь идет о сотрудниках отдела управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны Юрии Захаренко и Михаиле Баранове. Им вменяется подписание акта проверки технических характеристик комплексов связи, которые не соответствовали условиям государственного контракта.

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Как уточнил Бастрыкин, подписанные документы позволили принять некачественное оборудование, что привело к ущербу для государства в размере более 300 миллионов рублей.

Дело возбуждено в рамках расследования нарушений при выполнении контрактов на поставку военной техники. Квалификация обвинений не уточняется, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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