Двух сотрудников Минобороны обвинили в фиктивной приемке техники

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении двух сотрудников Минобороны, подозреваемых в подписании фиктивных документов при приемке военного оборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

По данным следствия, речь идет о сотрудниках отдела управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны Юрии Захаренко и Михаиле Баранове. Им вменяется подписание акта проверки технических характеристик комплексов связи, которые не соответствовали условиям государственного контракта.