В Петербурге задержали подозреваемого в серии изнасилований

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге мужчину, подозреваемого в серии изнасилований. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

СМИ: в Турции задержали гражданина России с поддельным паспортом

«29 декабря 2021 года сотрудники управления уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления по месту жительства в доме №4 на проспекте Кима задержали 27-летнего ранее судимого местного жителя», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Правоохранители вышли на предполагаемого преступника, отрабатывая произошедшее в 2015 году насильственное нападение на женщину во Фрунзенском районе Петербурга. Задержанный стал фигурантом дела по статье «Насильственные действия сексуального характера». По данным правоохранительных органов, злоумышленник может быть причастен к целой серии подобных преступлений.

В частности, выяснилось, что в мае прошлого года мужчина попытался изнасиловать женщину в парадной одного из домов на улице Турку, однако потерпевшая не стала обращаться в полицию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ИзнасилованиеЗадержаниеСанкт-Петербург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры