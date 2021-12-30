В Петербурге задержали подозреваемого в серии изнасилований
Полицейские задержали в Санкт-Петербурге мужчину, подозреваемого в серии изнасилований. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
«29 декабря 2021 года сотрудники управления уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления по месту жительства в доме №4 на проспекте Кима задержали 27-летнего ранее судимого местного жителя», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Правоохранители вышли на предполагаемого преступника, отрабатывая произошедшее в 2015 году насильственное нападение на женщину во Фрунзенском районе Петербурга. Задержанный стал фигурантом дела по статье «Насильственные действия сексуального характера». По данным правоохранительных органов, злоумышленник может быть причастен к целой серии подобных преступлений.
В частности, выяснилось, что в мае прошлого года мужчина попытался изнасиловать женщину в парадной одного из домов на улице Турку, однако потерпевшая не стала обращаться в полицию.
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