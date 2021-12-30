В Петербурге задержали подозреваемого в серии изнасилований

«29 декабря 2021 года сотрудники управления уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления по месту жительства в доме №4 на проспекте Кима задержали 27-летнего ранее судимого местного жителя», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Правоохранители вышли на предполагаемого преступника, отрабатывая произошедшее в 2015 году насильственное нападение на женщину во Фрунзенском районе Петербурга. Задержанный стал фигурантом дела по статье «Насильственные действия сексуального характера». По данным правоохранительных органов, злоумышленник может быть причастен к целой серии подобных преступлений.

В частности, выяснилось, что в мае прошлого года мужчина попытался изнасиловать женщину в парадной одного из домов на улице Турку, однако потерпевшая не стала обращаться в полицию.

